В Сочи госпитализировали сорвавшегося с 15-метрового уступа скалы туриста

В Сочи 50-летний турист упал в ущелье с 15-метровой высоты. Мужчина выжил, его эвакуировали спасатели.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Уточняется, что мужчина после падения со скального уступа водопада получил травму головы и был дезориентирован, однако смог передать свои координаты.

«Оказалось, что он находился на высоте около 250 м над уровнем моря между сёлами Варваровка и Сергей Поле», — прокомментировали в ведомстве.

Турист госпитализирован.

Ранее сайт Nation News сообщал, что турист из Кемеровской области погиб при падении со скалы в Республике Алтай в марте этого года.