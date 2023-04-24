В Сочи госпитализировали сорвавшегося с 15-метрового уступа скалы туриста

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В Сочи 50-летний турист упал в ущелье с 15-метровой высоты. Мужчина выжил, его эвакуировали спасатели.
В Сочи госпитализировали сорвавшегося с 15-метрового уступа скалы туриста
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Уточняется, что мужчина после падения со скального уступа водопада получил травму головы и был дезориентирован, однако смог передать свои координаты.

«Оказалось, что он находился на высоте около 250 м над уровнем моря между сёлами Варваровка и Сергей Поле», — прокомментировали в ведомстве.

Турист госпитализирован.

Ранее сайт Nation News сообщал, что турист из Кемеровской области погиб при падении со скалы в Республике Алтай в марте этого года.

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