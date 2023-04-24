Автоэксперт Субботин рассказал о пользе тонировки в южных регионах

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Автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин рассказал, в каких случаях тонировка может быть полезна.

«С точки зрения комфорта тонировка помогает в южных регионах, потому что там очень жарко. Даже кондиционер не справляется. А если он справляется, то снижает мощность мотора процентов на 10—12», — заявил эксперт в беседе с Inforeactor.

Как отметил Субботин, ездить с плохой светопропускаемостью опасно, особенно ночью.

«При поворотах попросту можно ничего не увидеть в зеркало бокового видения», — добавил он.

Ранее председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своём Telegram-канале сообщил о подготовке к внесению в Госдуму законопроекта, который предусматривает снятие ограничений на тонирование передних боковых стёкол автомобиля.

Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.

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