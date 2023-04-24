ФСБ задержала двух жителей Белгородской области, покупавших автоматы Калашникова у военных

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В отношении двух жителей Белгородской области завели уголовное дело за попытку продажи автоматов Калашникова, купленных у российских военных.
ФСБ задержала двух жителей Белгородской области, покупавших автоматы Калашникова у военных
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное УФСБ.

«Обнаружены и изъяты два автомата Калашникова «АК-74М», а также патроны калибра 5,45х39 в количестве 387 штук... Подозреваемые намеревались сбыть автоматы», — приводит сообщение ТАСС.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала сотрудника частного охранного предприятия, планировавшего принять участие в боевых действиях на стороне Украины.

В декабре двух жителей Севастополя, которые передавали СБУ данные о военных объектах, задержали по делу о госизмене.

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