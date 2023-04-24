Бочкарёв: пролётное строение автомобильного моста на ЗИЛе установили на постоянные опоры
«Строители завершили установку руслового пролёта моста в проектные отметки на постоянные опоры. Учитывая значительную протяжённость — 291 м, — пролётное строение опускалось поэтапно с использованием домкратов и подъёмных механизмов», — сообщил Бочкарёв.
По его словам, в рамках проекта также идёт строительство прилегающей к мосту улично-дорожной сети, подземного пешеходного перехода и разворотной площадки для городского пассажирского транспорта.
«Реализация данных объектов позволит сформировать магистральную улично-дорожную сеть, создать поперечные транспортные связи в Южном административном округе города», — сказал заммэра.
Как отметил Бочкарёв, это также позволит обеспечить транспортное обслуживание новых жилых кварталов, решить вопрос транспортировки пассажиров к станциям метро и МЦК.
Со своей стороны, генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков рассказал, что планируется обустроить тротуары, наземные регулируемые и подземный переходы.
«Проектные решения учитывают направление движения будущих транспортных потоков и интенсивность пешеходного движения», — сказал он.
Маслаков добавил, что ведутся подготовительные работы под комплексное благоустройство территории.