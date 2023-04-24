Бочкарёв: пролётное строение автомобильного моста на ЗИЛе установили на постоянные опоры

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В Москве завершили установку главного пролётного строения моста через затон Новинки в проектное положение, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: пролётное строение автомобильного моста на ЗИЛе установили на постоянные опоры

«Строители завершили установку руслового пролёта моста в проектные отметки на постоянные опоры. Учитывая значительную протяжённость — 291 м, — пролётное строение опускалось поэтапно с использованием домкратов и подъёмных механизмов», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, в рамках проекта также идёт строительство прилегающей к мосту улично-дорожной сети, подземного пешеходного перехода и разворотной площадки для городского пассажирского транспорта.

«Реализация данных объектов позволит сформировать магистральную улично-дорожную сеть, создать поперечные транспортные связи в Южном административном округе города», — сказал заммэра.

Как отметил Бочкарёв, это также позволит обеспечить транспортное обслуживание новых жилых кварталов, решить вопрос транспортировки пассажиров к станциям метро и МЦК.

Со своей стороны, генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков рассказал, что планируется обустроить тротуары, наземные регулируемые и подземный переходы.

«Проектные решения учитывают направление движения будущих транспортных потоков и интенсивность пешеходного движения», — сказал он.

Маслаков добавил, что ведутся подготовительные работы под комплексное благоустройство территории.

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