Среднестатистическим вахтовиком в России является мужчина до 54 лет

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, как выглядит современный российский вахтовик. По данным специалистов, среди таких работников 77% мужчин. В основном это люди старших возрастных групп: 37% из них — в возрасте от 45 до 54 лет, 27% — от 35 до 44 лет.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Для соискателей-мужчин в список наиболее предпочтительных сфер занятости вошли строительство (27%), производство и агропром (26%), транспорт и логистика (19%).

В свою очередь, женщины-вахтовики заняты в производстве и агропроме (12%), торговле (11%) и бытовых услугах (9%).

В числе причин, по которым соискатели выбирают вахтовую занятость, — возможность улучшить финансовое состояние (69%), отсутствие подходящей работы в своём регионе (30%) и желание попробовать что-то новое (19%).

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.