В Москве открыли приём заявок для молодёжи на участие в программе «Твой старт в туризме»

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В Москве стартовала регистрация на участие в молодёжной программе «Твой старт в туризме». Уточняется, что примерно за полгода слушателей ознакомят с различными направлениями работы в индустрии путешествий.
В Москве открыли приём заявок для молодёжи на участие в программе «Твой старт в туризме»
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Bieber

Об этом пишет kp.ru.

«Участников интенсива ждут вебинары с ведущими представителями сферы гостеприимства, занятия с наставниками, экскурсии и практика. Тех, кто покажет лучшие результаты, пригласят на стажировку в туристические компании, отели, экскурсионные бюро, музеи и парки Москвы», — приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Ранее туристический сервис «Слетать.ру» и туркомпании Anex Tour и «Интурист» провели совместное исследование с целью выяснить, какие направления стали самыми популярными у россиян в период предстоящих майских праздников. Турция традиционно заняла в этом списке первое место, из стран ближнего зарубежья спросом пользуются Абхазия и Армения, а в России самыми привлекательными точками стали Москва и Калининград.

В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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