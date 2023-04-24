В Москве открыли приём заявок для молодёжи на участие в программе «Твой старт в туризме»

В Москве стартовала регистрация на участие в молодёжной программе «Твой старт в туризме». Уточняется, что примерно за полгода слушателей ознакомят с различными направлениями работы в индустрии путешествий.

Об этом пишет kp.ru.

«Участников интенсива ждут вебинары с ведущими представителями сферы гостеприимства, занятия с наставниками, экскурсии и практика. Тех, кто покажет лучшие результаты, пригласят на стажировку в туристические компании, отели, экскурсионные бюро, музеи и парки Москвы», — приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Ранее туристический сервис «Слетать.ру» и туркомпании Anex Tour и «Интурист» провели совместное исследование с целью выяснить, какие направления стали самыми популярными у россиян в период предстоящих майских праздников. Турция традиционно заняла в этом списке первое место, из стран ближнего зарубежья спросом пользуются Абхазия и Армения, а в России самыми привлекательными точками стали Москва и Калининград.

В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.