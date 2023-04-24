Психотерапевт Крашкина предложила супругам разделять обязанности на отдыхе с детьми

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, как правильно организовать отдых с детьми, чтобы он принёс радость, а не разочарование.

В беседе с РИАМО психотерапевт выделила два ключевых момента, с которыми сталкиваются семьи с маленькими детьми на отдыхе.

Первое, это делегирование ответственности между членами семьи: взрослый, который находится с детьми большую часть времени, должен чётко объяснить структуру и распорядок жизни детей, чтобы другой член семьи (супруг или супруга) мог это понять и запомнить.

Второй момент — соблюдение договорённостей, достигнутых до отпуска, касающихся того, как будет устроена семейная жизнь на отдыхе.

Психотерапевт рекомендует членам семьи провести обсуждение за круглым столом перед поездкой, чтобы убедиться, что все понимают свои права и обязанности. Это поможет избежать конфликтных ситуаций, заключила Крашкина.

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