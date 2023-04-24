Врач Селивёрстова заявила, что допустимый объём суточной порции шашлыка зависит от образа жизни

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Заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского кандидат медицинских наук Татьяна Селивёрстова рассказала, сколько шашлыка можно съесть в день без вреда для здоровья.
Врач Селивёрстова заявила, что допустимый объём суточной порции шашлыка зависит от образа жизни
  • Gettyimages.ru
  • © Kay Fochtmann / EyeEm

Количество съеденного шашлыка должно зависеть от физической активности, возраста и пола, сообщила специалист в интервью РИАМО.

Так, здоровый молодой мужчина, который занимается спортом, может съесть 500 г шашлыка в день, так как в этой порции будет содержаться суточная порция белка — 100 г. Она подчеркнула, что этот объём продукта нужно съедать не за один раз, а в течение дня.

«Кому-то будет достаточно 300—400 г шашлыка в день, кому-то — 200 г», — отметила Селивёрстова.

По её словам, многое зависит и от качества мяса. Так, жирное мясо она посоветовала не употреблять.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.

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