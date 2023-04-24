В Москве установят 3 тысячи велопарковок нового типа
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Чтобы жителям было безопаснее и комфортнее пользоваться велосипедами и самокатами, мы установим 3 тыс. велопарковок нового типа со специальной накладкой от царапин, которые вмещают два велосипеда или четыре самоката», — прокомментировал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Всего город обеспечит парковочные места нового типа для 6 тыс. велосипедов или 12 тыс. самокатов.
Ранее НСН сообщала об открытии сезона проката электросамокатов в Москве.