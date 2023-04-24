Вице-премьер России Голикова попросила Минздрав не снижать внимание к коронавирусу
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
Об этом она заявила в ходе расширенного заседания коллегии Министерства здравоохранения России.
По её словам, COVID-19 «плотно вошёл в нашу жизнь» и становится, «по сути, рутинной инфекцией».
При этом она подчеркнула, что нельзя ослаблять внимание к данной проблеме.
«Потому что, к сожалению, пока ещё люди заболевают, уходят из жизни по причине этого заболевания», — цитирует её ТАСС.
Ранее в оперштабе сообщили, что за последние сутки в России госпитализированы 382 человека с коронавирусом, также выявлено 5458 новых случаев заболевания.