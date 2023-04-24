В Череповце расследуют дело об удушении шестилетнего ребёнка матерью
- РИА Новости
Как пишет «Газета.Ru», женщина проживала в общежитии на Комсомольской улице со своим шестилетним ребёнком, ЧП произошло в ночь на 24 апреля. После убийства сына женщина позвонила в полицию и сообщила о совершённом преступлении.
По данным следователей, оказавшиеся на месте преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили на теле ребёнка следы удушения.
Задержанная мать мальчика призналась, что собиралась покончить с собой.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.
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