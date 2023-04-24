В Череповце расследуют дело об удушении шестилетнего ребёнка матерью

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В Череповце задержали 47-летнюю женщину по подозрению в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Вологодской области.
В Череповце расследуют дело об удушении шестилетнего ребёнка матерью
  • РИА Новости

Как пишет «Газета.Ru», женщина проживала в общежитии на Комсомольской улице со своим шестилетним ребёнком, ЧП произошло в ночь на 24 апреля. После убийства сына женщина позвонила в полицию и сообщила о совершённом преступлении.

По данным следователей, оказавшиеся на месте преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили на теле ребёнка следы удушения.

Задержанная мать мальчика призналась, что собиралась покончить с собой.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Улан-Удэ будут судить 45-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения избил свою супругу до смерти.

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