Травматолог Кухарь посоветовала обратиться к врачу в случае нападения бездомной собаки
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Даже если рана незначительная, она может служить входными воротами для инфекций, в том числе для вирусов бешенства и столбняка, объяснила врач в интервью Тульской службе новостей.
Если пациента укусило бродячее животное, ему показан полный курс вакцины КОКАВ в соответствии с графиком вакцинирования, сообщила Кухарь.
«Если у человека есть возможность наблюдения за собакой и спустя десять дней с ней всё хорошо, она живая, то мы пациента можем снять с учёта и не продолжать полную схему», — сказала врач.
Если укусила привитая собака, нужно проверить соответствующие документы. Если срок действия вакцинации не прошёл, вакцинацию не назначают, заключила специалист.
Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.