Травматолог Кухарь посоветовала обратиться к врачу в случае нападения бездомной собаки

Врач-травматолог Анна Кухарь дала рекомендации, как вести себя, если вас укусила бродячая собака. В частности, она порекомендовала вне зависимости от того, домашнее это животное или бесхозное, обратиться в медучреждение.

Даже если рана незначительная, она может служить входными воротами для инфекций, в том числе для вирусов бешенства и столбняка, объяснила врач в интервью Тульской службе новостей.

Если пациента укусило бродячее животное, ему показан полный курс вакцины КОКАВ в соответствии с графиком вакцинирования, сообщила Кухарь.

«Если у человека есть возможность наблюдения за собакой и спустя десять дней с ней всё хорошо, она живая, то мы пациента можем снять с учёта и не продолжать полную схему», — сказала врач.

Если укусила привитая собака, нужно проверить соответствующие документы. Если срок действия вакцинации не прошёл, вакцинацию не назначают, заключила специалист.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.