«Ъ»: продажи ноутбуков в России за первый квартал 2023 года упали на 20%

Продажи ноутбуков в России в натуральном выражении за первый квартал 2023 года упали на 20%, до 812 тыс. устройств.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в денежном эквиваленте сокращение продаж составило 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 45,5 млрд рублей.

Как сообщает издание, больше всего продажи упали у HP, Acer, Asus и Dell.

Ранее стало известно, что индекс промышленного производства Московской области в январе — феврале 2023 года составил 102% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

В январе упрощённый порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования был продлён до конца 2023 года.

В середине декабря сообщалось, что в Белоруссии состоялся старт продаж первых белорусских ноутбуков H-book MAK4 — на второй день после начала их массового производства на заводе «Горизонт».