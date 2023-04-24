Нутрициолог Синько посоветовала есть свинину и кинзу при нехватке витамина B1
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Тиамин взаимодействует с митохондриями, которые вырабатывают энергию. Он важен для здоровья сердца, молодости кожи, он повышает уровень концентрации, сообщила она в разговоре с «Москвой 24».
Больше всего тиамина содержится в свинине и кинзе. Также восполнить его запасы помогут семена льна, крупы и бобовые, орехи макадамия, заключила Синько.
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