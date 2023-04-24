Нутрициолог Синько посоветовала есть свинину и кинзу при нехватке витамина B1

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Нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько рассказала, в каких продуктах содержится один из главных источников энергии для человека — витамин B1, или тиамин.
Нутрициолог Синько посоветовала есть свинину и кинзу при нехватке витамина B1
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Тиамин взаимодействует с митохондриями, которые вырабатывают энергию. Он важен для здоровья сердца, молодости кожи, он повышает уровень концентрации, сообщила она в разговоре с «Москвой 24».

Больше всего тиамина содержится в свинине и кинзе. Также восполнить его запасы помогут семена льна, крупы и бобовые, орехи макадамия, заключила Синько.

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