Гематолог Бычкова: покалывание в пальцах рук может свидетельствовать о густой крови у пожилых

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Врач-гематолог Светлана Бычкова рассказала, что у пожилых людей при сгущении крови может возникнуть ряд симптомов, таких как головная боль, покалывание в пальцах рук или головокружение.
Гематолог Бычкова: покалывание в пальцах рук может свидетельствовать о густой крови у пожилых
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Густая кровь опасна тем, что происходит замедление кровотока, объяснила она в беседе с «Москвой 24».

«Это нарушает микроциркуляцию в мелких сосудах жизненно важных органов, в том числе сердца, головного мозга, почек, лёгких. Может быть тромбоз, инфаркт или инсульт. Может быть даже тромбоэмболия (закупорка. — RT) лёгочной артерии», — уточнила Бычкова.

Специалист посоветовала для оценки свёртывающей способности крови сдать коагулограмму.

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