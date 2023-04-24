РБК: в бюджет за 4,5 месяца поступило 20 млрд рублей безвозмездных взносов от бизнеса

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В российский федеральный бюджет за 4,5 месяца поступило 20 млрд рублей безвозмездных взносов от бизнеса. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию из системы «Электронный бюджет».
РБК: в бюджет за 4,5 месяца поступило 20 млрд рублей безвозмездных взносов от бизнеса
  • РИА Новости

Отмечается, что в декабре прошлого года российский бюджет впервые за много лет получил миллиарды рублей в качестве безвозмездных поступлений от негосударственных организаций.

В декабре такие поступления составили почти 3 млрд рублей, а с января по 19 апреля — ещё 17 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что при выходе недружественных нерезидентов из российских активов вместе со значительным дисконтом они будут обязаны заплатить сбор в бюджет России.

До этого в ЦБ сообщили, что доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа, по данным на 1 марта 2023 года, снизилась до 9,7%.

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