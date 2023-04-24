Оператор заявил, что Путин сам выбирал маршрут поездки по Мариуполю

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Президент России Владимир Путин сам выбирал маршрут во время поездки в Мариуполь, заявил сопровождавший российского лидера оператор Михаил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Он увидел стелу, посвященную Великой Отечественной войне, и без предупреждения повернул для того, чтобы остановиться возле неё. Удивила вот эта лёгкость, с которой происходят вот эти изменения. То есть он проехался по настоящему Мариуполю — там, где он хотел», — цитирует его РИА Новости.

Оператор подчеркнул, что никто не знал маршрута. 

Кроме того, по словам Михаила, всегда присутствует риск неожиданной смены направления движения во время поездок президента.

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках визита он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

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