ТАСС: сотрудник завода «Промтехнология» не допускался к секретным сведениям
Заместитель начальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода «Промтехнология» Дмитрий Кича, обвиняемый в госизмене, не имел доступа к секретным сведениям.
Об этом ТАСС рассказал представитель предприятия.
«Допуска ни к секретной информации, ни к сведениям у сотрудника не было», — сказал собеседник агентства.
Ранее суд в Москве предъявил Киче обвинение в государственной измене, он отправлен в СИЗО.
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