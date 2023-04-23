ТАСС: сотрудник завода «Промтехнология» не допускался к секретным сведениям

Заместитель начальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода «Промтехнология» Дмитрий Кича, обвиняемый в госизмене, не имел доступа к секретным сведениям.

Об этом ТАСС рассказал представитель предприятия.

«Допуска ни к секретной информации, ни к сведениям у сотрудника не было», — сказал собеседник агентства.

Ранее суд в Москве предъявил Киче обвинение в государственной измене, он отправлен в СИЗО.