Проект «Мегабак» задействуют в ежегодном субботнике в Подмосковье

Короткая ссылка
Во время Всероссийского субботника в Московской области 22 апреля будут работать более 60 площадок «Мегабак».
Проект «Мегабак» задействуют в ежегодном субботнике в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Как и в прошлом году, в ежегодном подмосковном субботнике будет задействован проект «Мегабак». Все желающие смогут принять участие в экоэстафетах и экоквестах», — заявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Все твёрдые коммунальные отходы, собранные во время «Мегасубботника», передадут напрямую на переработку.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» состоялся в Санкт-Петербурге в марте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить