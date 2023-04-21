Проект «Мегабак» задействуют в ежегодном субботнике в Подмосковье

Во время Всероссийского субботника в Московской области 22 апреля будут работать более 60 площадок «Мегабак».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Как и в прошлом году, в ежегодном подмосковном субботнике будет задействован проект «Мегабак». Все желающие смогут принять участие в экоэстафетах и экоквестах», — заявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Все твёрдые коммунальные отходы, собранные во время «Мегасубботника», передадут напрямую на переработку.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» состоялся в Санкт-Петербурге в марте.