Проект «Мегабак» задействуют в ежегодном субботнике в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Как и в прошлом году, в ежегодном подмосковном субботнике будет задействован проект «Мегабак». Все желающие смогут принять участие в экоэстафетах и экоквестах», — заявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.
Все твёрдые коммунальные отходы, собранные во время «Мегасубботника», передадут напрямую на переработку.
Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» состоялся в Санкт-Петербурге в марте.