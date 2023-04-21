Врач Романенко: горячее питьё и ингаляции могут ухудшить самочувствие при температуре

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Врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала не пить горячие напитки и не проводить согревающие процедуры при температуре выше 38 градусов, поскольку это лишь усилит жар.
Врач Романенко: горячее питьё и ингаляции могут ухудшить самочувствие при температуре
  • Gettyimages.ru

Пить воду или несладкий чай можно, но они должны совпадать с температурой тела, сказала она в беседе с «Москвой 24». А вот делать ингаляции или парить ноги при температуре, по её словам, не стоит.

«Люди привыкли так бороться с простудой. Но подобные процедуры будут только усиливать кровоток, ещё больше провоцировать жар и могут привести к обезвоживанию», — предупредила Романенко.

Также при простуде не рекомендуется пить алкоголь, заключила врач.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач — инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что подвид омикрон-штамма коронавируса «арктур» сопровождается нетипичными для COVID-19 симптомами.

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