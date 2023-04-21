В России представили невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z»

Невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z» представили в Москве на II специализированной выставке «Экипировка».

Об этом сообщил представитель компании-производителя «Альфа К» Виктор Константинопольский.

«На данной выставке мы представили новейшую технологию — металлизация ткани, которая позволяет создать «костюм-невидимку», мы его назвали «Богомол-Z», — цитирует его РИА Новости.

Константинопольский уточнил, что костюм предназначен для снайперов.

Ранее стало известно, что в России создан дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», в ближайшее время он поступит в войска на опытную эксплуатацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения предприятия оборонно-промышленного комплекса в Калужской области поставил руководству завода задачу нарастить производство средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).