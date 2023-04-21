В России представили невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z»
- РИА Новости
Об этом сообщил представитель компании-производителя «Альфа К» Виктор Константинопольский.
«На данной выставке мы представили новейшую технологию — металлизация ткани, которая позволяет создать «костюм-невидимку», мы его назвали «Богомол-Z», — цитирует его РИА Новости.
Константинопольский уточнил, что костюм предназначен для снайперов.
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