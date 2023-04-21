Следствие просит заочно арестовать главу разведки Украины Буданова по делу о терактах

Следствие просит заочно арестовать начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«В суд поступило ходатайство о заочном избрании в отношении Буданова К.А. меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия, отмечает агентство.

8 октября 2022 года утром на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

В ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту были главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

23 марта премьер России Михаил Мишустин заявил, что автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили за 4,5 месяца.