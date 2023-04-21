Диетолог Белоусова: содержащая антибиотики клубника может вызвать аллергическую реакцию
- РИА Новости
Продукты с высоким содержанием антибиотика опасны, они негативно влияют на микрофлору кишечника и способны спровоцировать аллергию, сообщила специалист в интервью НСН.
«Когда мы едим такую продукцию, то организм получает антибиотик, как при приёме лекарств во время болезни. Это приводит к угнетению микрофлоры кишечника, что может вызвать дисбактериоз», — отметила Белоусова.
Диетолог напомнила, что грунтовая клубника появится на прилавках не раньше июня.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о пользе супов.