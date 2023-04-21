Диетолог Белоусова: содержащая антибиотики клубника может вызвать аллергическую реакцию

Короткая ссылка
Диетолог Анна Белоусова рассказала, что употребление парниковой клубники, которая может содержать большое количество антибиотиков, опасно для здоровья, в том числе из-за риска развития аллергической реакции.
Диетолог Белоусова: содержащая антибиотики клубника может вызвать аллергическую реакцию
  • РИА Новости

Продукты с высоким содержанием антибиотика опасны, они негативно влияют на микрофлору кишечника и способны спровоцировать аллергию, сообщила специалист в интервью НСН.

«Когда мы едим такую продукцию, то организм получает антибиотик, как при приёме лекарств во время болезни. Это приводит к угнетению микрофлоры кишечника, что может вызвать дисбактериоз», — отметила Белоусова.

Диетолог напомнила, что грунтовая клубника появится на прилавках не раньше июня.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о пользе супов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить