Врач Неронов назвал суточную порцию шашлыка в 200 граммов оптимальной для здорового человека

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, что при определении суточной порции шашлыка нужно учитывать тип мяса и способ его приготовления.

Желательно использовать умеренно жирное мясо, лучше, если это будет телятина, нежирная баранина или индейка, сообщил специалист в разговоре с РИАМО.

Также важным является способ приготовления. Полезнее будет тот шашлык, который приготовлен на углях, а не на открытом огне (тандыр, барбекю), отметил Неронов.

«Нужно следить, чтобы мясо не подгорало до чёрных краёв, такие куски не следует употреблять в пищу. И если принять во внимание всё вышеперечисленное, порция жареного мяса для среднестатистического взрослого человека должна составлять около 200 граммов», — заключил врач.

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