В Подмосковье школьным автобусам предоставят льготу на право пользования платными дорогами
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Как уточняется, сегодня льготой пользуется общественный и специальный транспорт (полиция, пожарная охрана, скорая помощь и другие), а также автомобили федеральной почтовой связи.
С 1 сентября право льготного проезда получат ещё школьные автобусы и автобусы, перевозящие детей к местам отдыха или экскурсий.
Ранее сайт Nation News со ссылкой на Росавиацию сообщал, что отечественные авиакомпании в летний период совершат большее количество рейсов в пределах страны, чем зимой.