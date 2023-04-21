В Подмосковье школьным автобусам предоставят льготу на право пользования платными дорогами

В пресс-центре Мособлдумы сообщили, что на заседании регионального парламента было принято решение расширить перечень льготных категорий пользователей платными дорогами региона.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Как уточняется, сегодня льготой пользуется общественный и специальный транспорт (полиция, пожарная охрана, скорая помощь и другие), а также автомобили федеральной почтовой связи.

С 1 сентября право льготного проезда получат ещё школьные автобусы и автобусы, перевозящие детей к местам отдыха или экскурсий.

Ранее сайт Nation News со ссылкой на Росавиацию сообщал, что отечественные авиакомпании в летний период совершат большее количество рейсов в пределах страны, чем зимой.