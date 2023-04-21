В Подмосковье школьным автобусам предоставят льготу на право пользования платными дорогами

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В пресс-центре Мособлдумы сообщили, что на заседании регионального парламента было принято решение расширить перечень льготных категорий пользователей платными дорогами региона.
В Подмосковье школьным автобусам предоставят льготу на право пользования платными дорогами
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Как уточняется, сегодня льготой пользуется общественный и специальный транспорт (полиция, пожарная охрана, скорая помощь и другие), а также автомобили федеральной почтовой связи.

С 1 сентября право льготного проезда получат ещё школьные автобусы и автобусы, перевозящие детей к местам отдыха или экскурсий.

Ранее сайт Nation News со ссылкой на Росавиацию сообщал, что отечественные авиакомпании в летний период совершат большее количество рейсов в пределах страны, чем зимой.

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