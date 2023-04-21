Ущерб собственнику судна «Калтан» от пожара у южнокорейского Ульсана превысил 1 млн рублей

Ущерб собственнику от пожара на российском судне «Калтан» у южнокорейского Ульсана превысил 1 млн рублей.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Екатерина Петрушина.

«Собственнику судна причинён крупный ущерб, превышающий 1 млн рублей», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что обнаружены тела всех четверых моряков, пропавших после пожара на судне «Калтан» в Южной Корее.

Возбуждено уголовное дело.