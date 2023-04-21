Кардиолог Аскаров назвал головокружение и слабость при гипотонии тревожными симптомами

Врач-кардиолог, терапевт к. м. н. Азизхон Аскаров рассказал, когда людям с пониженным артериальным давлением нужно заняться своим здоровьем.

Если давление падает ниже 100 мм рт. ст., это называется гипотонией, к этому состоянию следует относиться с особым вниманием, сообщил специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Сопровождающие симптомы — головокружение, слабость и учащённое сердцебиение — могут свидетельствовать о серьёзных осложнениях, в том числе о заболеваниях сердца и сосудов, нарушениях эндокринной системы и внутренних кровотечениях.

«Если кружится голова, человеку надо присесть и посидеть, стоит плотно поесть, выпить чашку крепкого чая или заварить кофе… Если ситуация выравнивается, самочувствие улучшается в течение 10—15 минут, тогда переживать не следует и принимать каких-то дальнейших действий тоже», — отметил Аскаров.

В противном случае следует обратиться за консультацией к специалисту, заключил врач.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.