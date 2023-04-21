Врач Королёва назвала альтернативные методы терапии аллергии опасными

Врач высшей категории, дерматолог и дерматовенеролог «Европейского медицинского центра» (EMC) Татьяна Королёва рассказала, что по мере приближения сезона аллергии многие обращаются к альтернативной медицине. Однако использовать сомнительные методы для облегчения появившихся симптомов не стоит.

Порошок яичной скорлупы с лимонным соком рекламируется на форумах по нетрадиционной медицине как способ снизить чувствительность к аллергенам, но врачи предупреждают, что он может вызывать как быстрые, так и замедленные аллергические реакции, отметила специалист в разговоре с Life.ru.

Высокая доза витамина С, который, как считается, облегчает симптомы аллергии, может привести к анафилактическому шоку, предупредила Королёва. Она также предостерегла от домашней фитотерапии.

«Самолечение травами может привести к контактному или аллергическому дерматиту, отёку Квинке, крапивнице, бронхоспазму, удушью и даже летальному исходу», — сказала врач.

А иглоукалывание, в свою очередь, не имеет доказательной базы, подтверждающей его эффективность, «между иглоукалыванием и аллергией нет никакой связи», заключила Королёва.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач — инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что подвид омикрон-штамма коронавируса «арктур» сопровождается нетипичными для COVID-19 симптомами.