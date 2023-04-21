Врач Королёва назвала альтернативные методы терапии аллергии опасными

Короткая ссылка
Врач высшей категории, дерматолог и дерматовенеролог «Европейского медицинского центра» (EMC) Татьяна Королёва рассказала, что по мере приближения сезона аллергии многие обращаются к альтернативной медицине. Однако использовать сомнительные методы для облегчения появившихся симптомов не стоит.
Врач Королёва назвала альтернативные методы терапии аллергии опасными
  • Gettyimages.ru

Порошок яичной скорлупы с лимонным соком рекламируется на форумах по нетрадиционной медицине как способ снизить чувствительность к аллергенам, но врачи предупреждают, что он может вызывать как быстрые, так и замедленные аллергические реакции, отметила специалист в разговоре с Life.ru.

Высокая доза витамина С, который, как считается, облегчает симптомы аллергии, может привести к анафилактическому шоку, предупредила Королёва. Она также предостерегла от домашней фитотерапии.

«Самолечение травами может привести к контактному или аллергическому дерматиту, отёку Квинке, крапивнице, бронхоспазму, удушью и даже летальному исходу», — сказала врач.

А иглоукалывание, в свою очередь, не имеет доказательной базы, подтверждающей его эффективность, «между иглоукалыванием и аллергией нет никакой связи», заключила Королёва.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач — инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что подвид омикрон-штамма коронавируса «арктур» сопровождается нетипичными для COVID-19 симптомами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить