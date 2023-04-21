Врач Королёва назвала альтернативные методы терапии аллергии опасными
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Порошок яичной скорлупы с лимонным соком рекламируется на форумах по нетрадиционной медицине как способ снизить чувствительность к аллергенам, но врачи предупреждают, что он может вызывать как быстрые, так и замедленные аллергические реакции, отметила специалист в разговоре с Life.ru.
Высокая доза витамина С, который, как считается, облегчает симптомы аллергии, может привести к анафилактическому шоку, предупредила Королёва. Она также предостерегла от домашней фитотерапии.
«Самолечение травами может привести к контактному или аллергическому дерматиту, отёку Квинке, крапивнице, бронхоспазму, удушью и даже летальному исходу», — сказала врач.
А иглоукалывание, в свою очередь, не имеет доказательной базы, подтверждающей его эффективность, «между иглоукалыванием и аллергией нет никакой связи», заключила Королёва.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач — инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что подвид омикрон-штамма коронавируса «арктур» сопровождается нетипичными для COVID-19 симптомами.