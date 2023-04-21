В Новосибирске на параде Победы не будет пролёта ВВС

Военно-воздушные силы России не будут принимать участия в параде Победы в Новосибирске.

Как сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев на заседании оргкомитета «Победа», такое решение принято Минобороны России.

«Воздушной части именно военного парада не будет. Министерство обороны не будет проводить», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что всего в параде примут участие 2,2 тыс. человек и 32 единицы техники.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военный парад 9 мая проводить в этом году не будут.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности.