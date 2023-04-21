В Новосибирске на параде Победы не будет пролёта ВВС

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Военно-воздушные силы России не будут принимать участия в параде Победы в Новосибирске.
В Новосибирске на параде Победы не будет пролёта ВВС
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Как сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев на заседании оргкомитета «Победа», такое решение принято Минобороны России.

«Воздушной части именно военного парада не будет. Министерство обороны не будет проводить», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что всего в параде примут участие 2,2 тыс. человек и 32 единицы техники.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военный парад 9 мая проводить в этом году не будут.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности.

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