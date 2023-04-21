Мэр Белгорода Демидов: движение на месте ЧП планируется восстановить к утру

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что движение по проспекту Ватутина и улице Губкина на месте ЧП в Белгороде планируется восстановить к утру.

«Движение по улицам Ватутина-Губкина на месте ЧП планируем восстановить к утру», — написал он в Telegram.

Демидов добавил, что в данный момент четыре фронтальных погрузчика и четыре грузовика вывозят образовавшийся мусор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после взрыва в Белгороде на перекрёстке одной из центральных улиц образовалась воронка.

По его словам, в результате ЧП, по предварительным данным, пострадали два человека.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате взрыва на одном из перекрёстков в центре города повреждено несколько автомобилей, а также есть разрушения в нескольких квартирах.