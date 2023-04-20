СК устанавливает обстоятельства отравления детей в Валдае

Следственный комитет устанавливает обстоятельства по факту отравления четырёх детей в Валдае Новгородской области, которые были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

«Двое детей были госпитализированы с признаками отравления, они находятся с тяжёлом состоянии. Позднее в медицинское учреждение обратились ещё двое детей, они были оставлены под наблюдением медиков», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что обстоятельства происшествия выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти постояльцев в психоневрологическом интернате.