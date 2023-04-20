СК устанавливает обстоятельства отравления детей в Валдае

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Следственный комитет устанавливает обстоятельства по факту отравления четырёх детей в Валдае Новгородской области, которые были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

«Двое детей были госпитализированы с признаками отравления, они находятся с тяжёлом состоянии. Позднее в медицинское учреждение обратились ещё двое детей, они были оставлены под наблюдением медиков», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что обстоятельства происшествия выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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