СК устанавливает обстоятельства отравления детей в Валдае
«Двое детей были госпитализированы с признаками отравления, они находятся с тяжёлом состоянии. Позднее в медицинское учреждение обратились ещё двое детей, они были оставлены под наблюдением медиков», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что обстоятельства происшествия выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти постояльцев в психоневрологическом интернате.