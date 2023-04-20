Специалист Юнисова дала советы по экономии расходов на ЖКУ

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Эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова рассказала, как сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги.
Специалист Юнисова дала советы по экономии расходов на ЖКУ
  • РИА Новости

«Стирка ночью не сократит расходы по воде, а по электроэнергии даст результат только в том случае, если стоит трёхтарифный счётчик», — заявила она в беседе с Inforeactor.

Как отметила эксперт, увеличивает счёт за ЖКУ устаревшая бытовая техника, тогда как современные приборы рассчитаны на экономию потребляемой энергии.

Юнисова также считает важным перейти на энергосберегающие лампы.

Кроме того, можно отключить незначительные услуги, например, радиовещание и телеантенну.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.

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