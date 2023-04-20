Экспорт продукции компаний Нефтегазового кластера Тюменской области вырос в 1,5 раза в 2022 году
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Об этом сообщает megatyumen.ru.
«Таких показателей удалось достичь благодаря действию комплекса мер поддержки по продвижению продукции на зарубежные рынки, включая новую услугу по субсидированию транспортировки экспортной продукции», — заявил губернатор Александр Моор, выступая с докладом об итогах деятельности правительства региона.
В настоящее время в состав кластера входит 114 участников из 19 субъектов.
Ранее НСН сообщала, что столичные предприятия за пять лет получили кредитов на 1,3 млрд рублей на развитие экспорта.