Экспорт продукции компаний Нефтегазового кластера Тюменской области вырос в 1,5 раза в 2022 году

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Экспорт продукции компаний, входящих в Нефтегазовый кластер Тюменской области, вырос в полтора раза в 2022 году и достиг $2,3 млрд.
Экспорт продукции компаний Нефтегазового кластера Тюменской области вырос в 1,5 раза в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © simspix

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Таких показателей удалось достичь благодаря действию комплекса мер поддержки по продвижению продукции на зарубежные рынки, включая новую услугу по субсидированию транспортировки экспортной продукции», — заявил губернатор Александр Моор, выступая с докладом об итогах деятельности правительства региона.

В настоящее время в состав кластера входит 114 участников из 19 субъектов.

Ранее НСН сообщала, что столичные предприятия за пять лет получили кредитов на 1,3 млрд рублей на развитие экспорта.

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