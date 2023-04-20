Ессентукам присвоили звание «Город военно-исторического наследия»
- РИА Новости
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«Для Ессентуков это было очень важным и значимым этапом увековечивания памяти и патриотического просвещения. Напомню, что только за первый год войны в госпиталях нашего города прошло лечение больше 30 тыс. человек», — заявил глава города Александр Некристов.
Почётное звание присвоено в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы.