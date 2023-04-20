Ессентукам присвоили звание «Город военно-исторического наследия»

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Депутаты думы Ставропольского края утвердили инициативу о присвоении Ессентукам звания «Город военно-исторического наследия».
Ессентукам присвоили звание «Город военно-исторического наследия»
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Для Ессентуков это было очень важным и значимым этапом увековечивания памяти и патриотического просвещения. Напомню, что только за первый год войны в госпиталях нашего города прошло лечение больше 30 тыс. человек», — заявил глава города Александр Некристов.

Почётное звание присвоено в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы.

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