Татарстан принял 700 тысяч туристов в январе — марте

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Татарстан принял 700 тыс. туристов в январе — марте 2023 года, что на 15% больше, чем годом ранее, заявил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.
Татарстан принял 700 тысяч туристов в январе — марте
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Об этом сообщает «Реальное время».

«По статистике могу сказать, что за первый квартал 2023 года мы видим увеличение туристического потока по сравнению с первым кварталом 2022 года. На сегодняшний день, по предварительным данным, Татарстан за первый квартал посетило 700 тыс. туристов», — сказал Иванов.

Он отметил, что росту турпотока способствуют мероприятия, проводимые в регионе.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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