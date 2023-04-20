Татарстан принял 700 тысяч туристов в январе — марте
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Об этом сообщает «Реальное время».
«По статистике могу сказать, что за первый квартал 2023 года мы видим увеличение туристического потока по сравнению с первым кварталом 2022 года. На сегодняшний день, по предварительным данным, Татарстан за первый квартал посетило 700 тыс. туристов», — сказал Иванов.
Он отметил, что росту турпотока способствуют мероприятия, проводимые в регионе.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.