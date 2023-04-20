Татарстан принял 700 тысяч туристов в январе — марте

Татарстан принял 700 тыс. туристов в январе — марте 2023 года, что на 15% больше, чем годом ранее, заявил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

Об этом сообщает «Реальное время».

«По статистике могу сказать, что за первый квартал 2023 года мы видим увеличение туристического потока по сравнению с первым кварталом 2022 года. На сегодняшний день, по предварительным данным, Татарстан за первый квартал посетило 700 тыс. туристов», — сказал Иванов.

Он отметил, что росту турпотока способствуют мероприятия, проводимые в регионе.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.