Инфекционист Поздняков считает маловероятным появление нового патогенного штамма COVID-19
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В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что все нынешние варианты коронавируса происходят от «омикрона».
«Вирусы конкурируют между собой довольно жёстко, и каждый субштамм, который обладает каким-то превосходством, вытесняет другие», — пояснил эксперт.
По его словам, патогенность не является жизненно важной для вируса.
«Мутации будут идти только с точки зрения заразности», — предположил он.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач — инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что подвид омикрон-штамма коронавируса «арктур» сопровождается нетипичными для COVID-19 симптомами.