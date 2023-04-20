Инфекционист Поздняков считает маловероятным появление нового патогенного штамма COVID-19

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что появление нового патогенного штамма COVID-19 маловероятно.

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что все нынешние варианты коронавируса происходят от «омикрона».

«Вирусы конкурируют между собой довольно жёстко, и каждый субштамм, который обладает каким-то превосходством, вытесняет другие», — пояснил эксперт.

По его словам, патогенность не является жизненно важной для вируса.

«Мутации будут идти только с точки зрения заразности», — предположил он.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач — инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что подвид омикрон-штамма коронавируса «арктур» сопровождается нетипичными для COVID-19 симптомами.