Инфекционист Тимаков посоветовал вакцинироваться от кори

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о важности вакцинации от кори.

«От кори нет лекарственных препаратов, корь не лечится, можно только иметь иммунитет — переболеть или привиться», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, в каждом регионе могут быть те, кто не делал прививку или делал только в детском возрасте.

«После 25-летнего возраста положено сделать ещё одну вакцинацию от кори», — отметил Тимаков.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач — инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что подвид омикрон-штамма коронавируса «арктур» сопровождается нетипичными для COVID-19 симптомами.