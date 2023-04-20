Двух медиков из Подмосковья наградили за работу в ЛНР

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Двух медиков из Московской области отметили республиканскими и ведомственными наградами Минздрава России за работу в ЛНР.
Двух медиков из Подмосковья наградили за работу в ЛНР
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Rennen / EyeEm

Как сообщает телеканал «360», это психиатр Дмитрий Дмитриев и медсестра Галина Мартын.

«В настоящий момент в ЛНР работает уже третья бригада специалистов. Наши врачи проводят профилактические осмотры детского населения. За всё время наши медработники осмотрели свыше 10 тыс. детей», — заявила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

По её словам, своевременная диагностика помогает вовремя выявить различные заболевания и начать лечение.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что в медучреждениях ДНР и ЛНР начали работу 200 волонтёров «Молодой гвардии Единой России».

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