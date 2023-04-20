Депутат Чаплин рассказал о преимуществах цифровых аналогов документов

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция «Единая Россия») выразил мнение, что внедрение цифрового паспорта станет ещё одним шагом на пути к оцифровке всех документов.

«Поясню удобства. Десятки людей ежедневно теряют свои бумажные документы: выпали из кармана, вытащили из сумки, уронили в грязь. Использование цифрового паспорта будет абсолютно безопасным, никто не сможет украсть ваши данные. Только вы сможете решать в личном кабинете, кому предоставить информацию о своём документе», — сказал он в беседе с ФАН.

По его словам, технология уже согласована со службами безопасности страны, и самое главное, что у людей перестанут снимать копии паспорта, например при покупке абонемента в фитнес-клуб или при заселении в отель.

«Главная цель — полностью исключить передачу данных граждан на бумажных носителях», — добавил Чаплин.

Ранее сообщалось, что Минцифры России подготовило проект указа о цифровом паспорте.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.