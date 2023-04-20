Совфед 26 апреля рассмотрит закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Совфед 26 апреля рассмотрит законы о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и увеличении штрафов за продажу им никотинсодержащей продукции.

Об этом говорится в повестке Совфеда на 26 апреля.

13 апреля Госдума России приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции.