В реестре доноров Ямала состоят пять тысяч человек

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За год в Ямало-Ненецком автономном округе донорами стали около тысячи человек, всего в реестре более пяти тысяч.
В реестре доноров Ямала состоят пять тысяч человек
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Tan

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Как отметил глава региона Дмитрий Артюхов, в окружном банке крови дефицита нет и не было, ежемесячно его пополняют 500 человек.

В 2022 году жители региона сдали 6,5 тыс. литров крови, что на 1,5 тыс. больше, чем в 2021-м.

Также стало известно, что самый активный донор Удмуртии сдал кровь 184 раза, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава. За все процедуры мужчина пожертвовал 117 л крови.

Постоянными донорами в регионе значатся около 30 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге более 50 тыс. жителей стали донорами в 2022 году.

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