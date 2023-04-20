Минобороны: кандидатов на военную пенсию из новых регионов проверят на участие в АТО

Участники так называемой украинской стороной антитеррористической операции (АТО) в Донбассе из новых регионов России не будут получать российскую военную пенсию. Об этом сообщила замглавы Минобороны России Татьяна Шевцова.

По данным РИА Новости, Госдума приняла в первом чтении законопроект о военных пенсиях для постоянно проживающих в новых регионах России граждан.

Шевцова не исключила рисков, что «ветераны АТО» могут подать заявки на военную пенсию.

«Сейчас уже организована работа по передаче дел, и при принятии дел в обязательном порядке обязательный контроль и проверка этих военнослужащих будут производиться», — отметила замглавы Минобороны.

В марте Социальный фонд России сообщил, что порядка 12 тыс. жителей новых регионов России получили ежемесячные денежные выплаты.