Минобороны: кандидатов на военную пенсию из новых регионов проверят на участие в АТО

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Участники так называемой украинской стороной антитеррористической операции (АТО) в Донбассе из новых регионов России не будут получать российскую военную пенсию. Об этом сообщила замглавы Минобороны России Татьяна Шевцова.
Минобороны: кандидатов на военную пенсию из новых регионов проверят на участие в АТО
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  • © Konstantin Kokoshkin

По данным РИА Новости, Госдума приняла в первом чтении законопроект о военных пенсиях для постоянно проживающих в новых регионах России граждан.

Шевцова не исключила рисков, что «ветераны АТО» могут подать заявки на военную пенсию.

«Сейчас уже организована работа по передаче дел, и при принятии дел в обязательном порядке обязательный контроль и проверка этих военнослужащих будут производиться», — отметила замглавы Минобороны.

В марте Социальный фонд России сообщил, что порядка 12 тыс. жителей новых регионов России получили ежемесячные денежные выплаты.

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