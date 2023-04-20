Минобороны: кандидатов на военную пенсию из новых регионов проверят на участие в АТО
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По данным РИА Новости, Госдума приняла в первом чтении законопроект о военных пенсиях для постоянно проживающих в новых регионах России граждан.
Шевцова не исключила рисков, что «ветераны АТО» могут подать заявки на военную пенсию.
«Сейчас уже организована работа по передаче дел, и при принятии дел в обязательном порядке обязательный контроль и проверка этих военнослужащих будут производиться», — отметила замглавы Минобороны.
В марте Социальный фонд России сообщил, что порядка 12 тыс. жителей новых регионов России получили ежемесячные денежные выплаты.