На Кубани ежегодно заготавливают 60 тонн донорской крови

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Национальным днём донора. Он отметил, что это праздник тех, кто чувствует свою ответственность за жизнь и здоровье других.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как отметил Кондратьев, Кубань — один из регионов, где количество активных доноров постоянно растёт. Ежегодно на станции переливания крови приходят 50 тыс. человек.

«Благодаря таким неравнодушным землякам, специалисты заготавливают более 60 т крови ежегодно, что позволяет спасать жизни людей и бороться со многими заболеваниями. Благодарю всех доноров, врачей и коллектив «Станции переливания крови» за их важную и нужную работу», — сказал губернатор.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге более 50 тыс. жителей стали донорами в 2022 году.