На Кубани ежегодно заготавливают 60 тонн донорской крови

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Национальным днём донора. Он отметил, что это праздник тех, кто чувствует свою ответственность за жизнь и здоровье других.
На Кубани ежегодно заготавливают 60 тонн донорской крови
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  • © Marco Vacca

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как отметил Кондратьев, Кубань — один из регионов, где количество активных доноров постоянно растёт. Ежегодно на станции переливания крови приходят 50 тыс. человек.

«Благодаря таким неравнодушным землякам, специалисты заготавливают более 60 т крови ежегодно, что позволяет спасать жизни людей и бороться со многими заболеваниями. Благодарю всех доноров, врачей и коллектив «Станции переливания крови» за их важную и нужную работу», — сказал губернатор.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге более 50 тыс. жителей стали донорами в 2022 году.

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