В электронных медкартах москвичей начали отображаться новые справки
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Иметь такие документы в цифровом виде действительно удобно — информация о здоровье детей всегда под рукой. В случае утери справок не нужно записываться на приём для оформления новых — быстро распечатать их смогут в кабинете выдачи справок и направлений», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Аналогичные документы доступны и в электронных картах взрослых пациентов.
Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.