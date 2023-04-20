В электронных медкартах москвичей начали отображаться новые справки

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В электронных медицинских картах москвичей стали отображаться новые справки — для путёвок на санаторно-курортное лечение, в лагерь и бассейн, а также об отсутствии контактов с инфекционными больными.
В электронных медкартах москвичей начали отображаться новые справки
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Иметь такие документы в цифровом виде действительно удобно — информация о здоровье детей всегда под рукой. В случае утери справок не нужно записываться на приём для оформления новых — быстро распечатать их смогут в кабинете выдачи справок и направлений», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Аналогичные документы доступны и в электронных картах взрослых пациентов.

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.

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