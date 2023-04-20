В Тюменской области более 20 млрд рублей направили на поддержку бизнеса в 2022 году

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил на заседании регионального парламента с ежегодным отчётом о работе правительства. В частности, он рассказал о мерах поддержки бизнеса в 2022 году.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Как напомнил Моор, в регионе действуют льготы, субсидии, гарантии, призванные помочь бизнесу. Общая сумма таких мер превысила 20 млрд рублей.

По словам главы региона, поддержку продолжат оказывать и в 2023 году. В частности, в туротрасли освобождены от налога на имущество объекты, введённые в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включённые в перечень туристской индустрии области. Срок льготы — пять лет.

Ранее Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.