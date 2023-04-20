Врач Осипов назвал маловероятными тяжёлые симптомы штамма COVID-19 «арктур»
- Gettyimages.ru
- © Andrew Brookes
«Не ожидается, что он вызовет тяжёлые симптомы. Чаще всего это воспалительные процессы в глазах: конъюнктивит, склерит. Возникает покраснение глаз, отëчность век, зуд кожи, насморк и может быть повышение температуры», — заявил он в беседе с «Радио 1».
Как отметил Осипов, важно продолжать вакцинацию, а также соблюдать правила личной гигиены.
Кроме того, врач посоветовал детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями избегать больших скоплений людей.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с НСН выразил мнение, что патогенность нового подварианта COVID-19 «арктур» не отличается от предыдущих вариантов вируса.