К нацпроекту «Производительность труда» присоединились 130 московских предприятий

С начала 2023 года 19 московских компаний подписали договор с городом, предусматривающий выделение адресной поддержки в рамках нацпроекта «Производительность труда». Общее число вошедших в нацпроект компаний достигло 130, заявила глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Об этом сообщает НСН.

«Суммарный экономический эффект от участия столичных предприятий в нацпроекте превысил 1,2 млрд рублей», — сказала Багреева.

Благодаря участию, компании сокращают временные и трудовые затраты, что позволяет им в будущем направлять сэкономленные средства на закупку новых технологий и расширение производства.

Также стало известно, что в Ульяновске построят два новых предприятия, передаёт mosaica.ru. В особой экономической зоне разместят компании с объёмом инвестиций 575 млн рублей. Будет создано 220 новых рабочих мест.

Один из проектов связан со сферой медицины, в рамках второго проекта в ОЭЗ запустят производство свинцовых стартерных аккумуляторных батарей.

Ранее в Севастополе рассказали о поддержке социальных предприятий.