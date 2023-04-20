К нацпроекту «Производительность труда» присоединились 130 московских предприятий
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Об этом сообщает НСН.
«Суммарный экономический эффект от участия столичных предприятий в нацпроекте превысил 1,2 млрд рублей», — сказала Багреева.
Благодаря участию, компании сокращают временные и трудовые затраты, что позволяет им в будущем направлять сэкономленные средства на закупку новых технологий и расширение производства.
Также стало известно, что в Ульяновске построят два новых предприятия, передаёт mosaica.ru. В особой экономической зоне разместят компании с объёмом инвестиций 575 млн рублей. Будет создано 220 новых рабочих мест.
Один из проектов связан со сферой медицины, в рамках второго проекта в ОЭЗ запустят производство свинцовых стартерных аккумуляторных батарей.
Ранее в Севастополе рассказали о поддержке социальных предприятий.