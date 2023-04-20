Стадион «Гидросталь» в Чехове обновят к осени

Стадион «Гидросталь» в подмосковном Чехове обновят к сентябрю 2023 года. Как отметил губернатор Андрей Воробьёв, комплекс будет всесезонным благодаря подогреву.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В этом году стадиону «Гидросталь» в Чехове исполняется 60 лет. С января мы капитально его ремонтируем. Это одно из любимейших мест жителей — зимой здесь катаются на коньках, летом играют в пляжный волейбол, в теннис и футбол», — сказал Воробьёв.

По его словам, специалисты обновят все спортплощадки, освещение, беговые дорожки, хоккейную коробку. Предусмотрены парковки и новые трибуны, а также экраны для трансляции тренировок.

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