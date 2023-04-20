Вирусолог Альтштейн рассказал о группах риска по заболеванию корью

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Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, кто входит в группы риска по заболеванию корью.

«Все, кто не прививался, находятся в группе риска по заражению корью. Это как дети, так и взрослые. Вакцинация обычно проводится в годовалом возрасте, ревакцинация — в шестилетнем. Если пропущены эти сроки, то можно всё равно вакцинироваться», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, повторно корью, как правило, не заболевают.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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