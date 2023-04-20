Врач Пиховкина рассказала, как формируется «донорский светофор» в больницах
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«Для обеспечения потребностей учреждения на сайте МОНИКИ еженедельно (а при экстренной потребности — внепланово) формируется «донорский светофор», определяющий потребность в конкретной группе крови», — сообщила она в беседе с РИАМО.
По её словам, группы крови с определённой резус-принадлежностью, необходимые экстренно, выделяются красным цветом, а те, которые требуются не срочно, — жёлтым.
Зелёным цветом отмечены группы крови, которые есть в наличии, но доноры всё равно могут приходить, отметила Пиховкина.
Ранее «Известия» писали, что 38% россиян хотя бы раз в жизни становились донорами крови, это показало исследование сайта «Работа.ру» и медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье».