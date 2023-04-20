Врач Пиховкина рассказала, как формируется «донорский светофор» в больницах

Заведующая отделением переливания крови МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Марина Пиховкина рассказала, что необходимость наличия определённых групп крови обуславливается потребностью клинических отделений в больницах.

«Для обеспечения потребностей учреждения на сайте МОНИКИ еженедельно (а при экстренной потребности — внепланово) формируется «донорский светофор», определяющий потребность в конкретной группе крови», — сообщила она в беседе с РИАМО.

По её словам, группы крови с определённой резус-принадлежностью, необходимые экстренно, выделяются красным цветом, а те, которые требуются не срочно, — жёлтым.

Зелёным цветом отмечены группы крови, которые есть в наличии, но доноры всё равно могут приходить, отметила Пиховкина.

Ранее «Известия» писали, что 38% россиян хотя бы раз в жизни становились донорами крови, это показало исследование сайта «Работа.ру» и медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье».